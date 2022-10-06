Депутат гордумы Екатеринбурга передал ГКБ №23 новый автомобиль

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутат гордумы Екатеринбурга и председатель медицинской фракции Алексей Вихарев передал ГКБ №23 новую Lada Granta. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», до этого врачам приходилось ходить пешком или арендовать такси.

- Так я решил сразу несколько задач, - рассказал депутат. - Первая - поддержал отечественного производителя, вторая – помог нашим медикам, которые смогут комфортно выезжать к пациентам, третья - продолжаю заботиться о здоровье граждан.

Сейчас в парке службы неотложной помощи горбольницы №23 - четыре автомобиля.

Отметим, это уже вторая машина, который Алексей Вихарев передал ГКБ №23. В прошлом году он подарил больнице Lada Largus.