На Урале выросло число желающих работать в оборонной отрасли

В топ вакансий вошли менеджер по снабжению, слесарь по ремонту боевых и специальных машин и кладовщик Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выросло количество откликов на вакансии в сфере оборонного производства. Прирост достиг 102%. Об этом сообщает сервис поиска работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- В топ специальностей по возросшему количеству откликов вошли такие вакансии: менеджер по снабжению, слесарь по ремонту боевых и специальных машин, кладовщик, - говорится в сообщении.

Также популярны должности инженера-технолога, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах, администратора, оператора технологических установок, руководителя направления мотивации персонала и оператора станков с ЧПУ.

Помимо этого, за сентябрь в регионе в целом выросло число свободных вакансий. В начале осени работодатели стали чаще искать операторов call-центров (+31%), водителей (+27%), дизайнеров (+21%), комплектовщиков и монтажников (+18%).