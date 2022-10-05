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Общество5 октября 2022 9:19

На Урале выросло число желающих работать в оборонной отрасли

Прирост составил 102%
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В топ вакансий вошли менеджер по снабжению, слесарь по ремонту боевых и специальных машин и кладовщик

В топ вакансий вошли менеджер по снабжению, слесарь по ремонту боевых и специальных машин и кладовщик

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выросло количество откликов на вакансии в сфере оборонного производства. Прирост достиг 102%. Об этом сообщает сервис поиска работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- В топ специальностей по возросшему количеству откликов вошли такие вакансии: менеджер по снабжению, слесарь по ремонту боевых и специальных машин, кладовщик, - говорится в сообщении.

Также популярны должности инженера-технолога, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах, администратора, оператора технологических установок, руководителя направления мотивации персонала и оператора станков с ЧПУ.

Помимо этого, за сентябрь в регионе в целом выросло число свободных вакансий. В начале осени работодатели стали чаще искать операторов call-центров (+31%), водителей (+27%), дизайнеров (+21%), комплектовщиков и монтажников (+18%).