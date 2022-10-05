На Урале будут судить двух строителей, жестоко убивших напарника

Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале перед судом предстанут 33-летний и 32-летний мужчины, которые, строя баню в СНТ «Заречное» Невьянского района, 31 мая 2022 года убили напарника. Трагедия произошла после того, как их 42-летний коллега во время распития алкоголя начал нецензурно выражаться в адрес одного из товарищей и оскорбил его.

- Обвиняемый, 1990 года рождения, умышленно нанес потерпевшему 1 удар рукой по лицу, отчего тот упал на пол на спину, после этого злоумышленник нанес не менее 16 ударов ногами по голове, верхним, нижним конечностям и туловищу потерпевшего, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

После этого он с силой сдавил шею напарнику. Его товарищ присоединился к нему. Вместе они душили коллегу, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Пытаясь скрыть преступление, они сначала закопали тело напарника на садовом участке, где строили баню, а затем, решив, что их смогут быстро разоблачить, перенесли тело и закопали на другом участке неподалеку. Однако вскоре их разоблачили.

- После того, как родственники потерпевшего сообщили в правоохранительные органы информацию о том, что он не выходит на связь, были приняты меры для установления местонахождения пропавшего, что и позволило выяснить криминальные обстоятельства его безвестного исчезновения, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, напарников проверили на «полиграфе». В итоге оба задержанных признались в убийстве товарища.

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.