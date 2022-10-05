Жителям Эльмаша запретили останавливать машины около своего дома

Соответствующие дорожные знаки появились в конце сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге на подъездах к многоэтажке на улице Электриков, 29 установили знаки, запрещающие остановку и предупреждающие о работе эвакуатора. Теперь жильцы дома не могут останавливать машины около здания.

- Наш земельный участок, обозначенный на публичной кадастровой карте и в выписке из ЕГРН, входит в состав общего имущества собственников помещений, По Жилищному кодексу любые ограничения на нашем участке (в том числе на дороге, входящей в него) относятся к компетенции общего собрания, - приводит слова одного из жильцов портал Е1.RU.

Он отметил, что жители дома не принимали решения о новых дорожных знаках. Мужчина пожаловался, что жильцы не могут остановиться у подъезда, даже чтобы высадить пассажиров.

Таблички 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появились на подъездах к Электриков, 29 в конце сентября. Екатеринбуржцы планируют подавать жалобу в прокуратуру.

В мэрии «КП-Екатеринбург» объяснили, что знаки установили в рамках проекта организации движения улицы Электриков по просьбе администрации Орджоникидзевского района. Также там добавили, что проведут проверку.