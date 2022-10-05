В Екатеринбурге задержали троицу, ограбившую мужчину в подъезде

Сотрудники полиции разыскивают похищенное имущество и проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что около 4 утра 30 сентября в подъезде дома № 60 на улице Павла Шаманова неизвестные напали ан него и забрали сотовый телефон, беспроводные наушники и электронную сигарету. Общая сумма ущерба, причиненного екатеринбуржцу, составила 17 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска ОП № 8 совместно с коллегами из городского УМВД изобличили и задержали подозреваемых в нападении граждан. Ими оказались трое местных жителей 1987, 1998 и 2001 годов рождения, двое из которых ранее судимы за имущественное преступление, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемых доставили в дежурную часть, где они признались в нападении на мужчину. На троицу завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Им грозит до семи лет лишения свободы.

Двое подозреваемых задержаны. Еще один предполагаемый соучастник нападения находится под подпиской о невыезде.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают похищенное имущество и проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.