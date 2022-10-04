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Общество4 октября 2022 12:14

В Новоуральске предпринимателя осудят за вырубку леса на 11.6 миллионов

У бизнесмена из Екатеринбурга не было разрешения на спил деревьев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске будут судить предпринимателя из Екатеринбурга, которого обвиняют в незаконной вырубке леса, ущерб от его действий составил порядка 11.6 миллиона рублей. Во время разбирательства выяснилось, что он действовал с декабря 2021 по февраль 2022 года.

- Руководствуясь личной заинтересованностью, не имея соответствующе оформленного разрешения, он дал указание бригаде рубщиков, а также иным лицам, не осведомленным о преступном характере его действий, произвести рубку лесных насаждений лесного фонда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.