В Новоуральске предпринимателя осудят за вырубку леса на 11.6 миллионов

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске будут судить предпринимателя из Екатеринбурга, которого обвиняют в незаконной вырубке леса, ущерб от его действий составил порядка 11.6 миллиона рублей. Во время разбирательства выяснилось, что он действовал с декабря 2021 по февраль 2022 года.

- Руководствуясь личной заинтересованностью, не имея соответствующе оформленного разрешения, он дал указание бригаде рубщиков, а также иным лицам, не осведомленным о преступном характере его действий, произвести рубку лесных насаждений лесного фонда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере», материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.