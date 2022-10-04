Полицейские разыскивают грабителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ограбили табачный и продуктовый магазины. Неизвестные украли сигареты, в том числе электронные и табак для кальянов.

Табачный магазин на Мраморской ограбили в ночь на 1 октября. Предварительная сумма ущерба составила 100-150 тысяч рублей.

- Трое молодых людей в капюшонах, белых куртках и с масками на лице разбили стекло кирпичами, взяли электронные сигареты и жидкости, - рассказал E1.RU сотрудник магазина.

В «Пятерочку» на Начдива Онуфриева неизвестные проникли в ночь на 4 октября. В этот раз были украдены электронные сигареты и табак для кальянов. Ущерб составил почти на 50 тысяч рублей.

Владельцы торговых точек обращались в полицию. В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» сообщили, что сотрудники территориального овд проводят проверку по фактам происшествий. Лица, причастные к инциденту, устанавливаются.

Напомним, 2 октября на Эльмаше трое парней выломали двери магазина на Шефской, 95 и украли сигареты на 65 тысяч рублей. Подозреваемых в краже также разыскивают.