В Екатеринбурге на заводе «Патра» возобновится производство пива «Стрелец»

В дизайне будет использован привычный логотип пивоварни «Патра» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский завод «Патра» возобновит производство пива под названием «Стрелец». Известно, что алкогольный напиток появится на прилавках магазинов уже в декабре этого года. Объемы производства пока неизвестны.

По данным издания 66.ru, в дизайне будет использован привычный логотип пивоварни «Патра».

- Компания планирует производить дистрибуцию продукта на территории всего Уральского региона как по каналам традиционной, так и современной розницы. Развитие локальной линейки будет зависеть от реакции на возрождение «Стрельца», - отметили в пресс-службе организации.

Напомним, что в марте стало известно, что у пивного завода «Патра» в Екатеринбурге, который принадлежит голландской компании Heineken, сменится владелец. Это произойдет после ухода компании из России.

При этом в компании отметили, что зарплата 1 800 сотрудникам будет выплачиваться до конца 2022 года. Кроме того, Heineken постарается позаботиться об их занятости в будущем.