Ребенок резко побежал к трамваю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за выбежавшего на пути ребенка пострадал пассажир трамвая. С различными травмами он был доставлен в больницу. ДТП произошло на улице Блюхера накануне, 2 октября.

- Водитель трамвая пояснил, что следуя на станцию Шарташ, перед остановкой Сахалинская по тротуару шли две женщины с детьми, у одной из женщин ребенок резко побежал к трамваю, во избежание наезда на ребенка, водитель применил экстренное торможение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Ребенок с матерью не пострадали. ГИБДД Екатеринбурга рекомендует родителям и законным представителям провести дополнительные беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения.

Также в ГИБДД напоминают, что ответственность за поведение детей на дороге лежит в первую очередь на родителях и законных представителях. При этом взрослые сами должны показывать пример и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.