В Кольцово задержали жительницу Первоуральска, курившую в самолете

Из самолета женщину сразу доставили в дежурную часть в Кольцово Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Линейного отдела МВД России в Кольцово днем, 30 сентября, поступило сообщение о том, что к прилетевшему из Якутска самолету требуется наряд полиции. Прибывшим на место сотрудникам транспортной полиции передали 33-летнюю жительницу Первоуральска, которая, как выяснилось, во время полета курила сигареты в туалетной комнате самолета.

- Правонарушительница была доставлена в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово», - рассказали в ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово». - Запрет на курение на борту самолета - необходимое требование для обеспечения безопасности авиапассажиров.

На женщину составили два административных протокола за «Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».