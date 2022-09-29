Актер Дмитрий Харатьян назвал мобилизованных героями нашего времени

Актер провел мастер-класс в рамках проекта «В первом ряду» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известный актер Дмитрий Харатьян приехал в Екатеринбург, чтобы провести встречу с уральцами. Она прошла в Свердловском государственном академическом театре драмы в рамках акции просветительского проекта Российского общества «Знание» «В первом ряду».

На встрече актер поделился со студентами и другими желающими послушать мастер-класс историями из актерской жизни, рассказал, как складывалась его карьера и обратился с важной речью.

- Герои нашего времени – это люди, которые готовы отдать жизнь за Родину. А сейчас, как раз, то самое время, когда это требуется, - подчеркнул во время встречи актер.

Благодаря живому общению с наставником ребята смогли по-новому взглянуть на профессию актера и на процесс создания кино.