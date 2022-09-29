Жители Нижнего Тагила получат скидку в размере 10 рублей на поездки в трамвае

Скидка будет действовать, если проезд оплачивать проезд с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила получат скидку в размере 10 рублей при оплате проезда в трамвае, если будут пользоваться картой «Мир». Нововведение будет действовать с 1 октября по 31 декабря.

- Акция запускается благодаря достигнутой договоренности платежной системы «Мир» и нового партнера предприятия «Тагильский трамвай» – компании «Газпромбанк», обслуживающей систему оплаты проезда с 19 сентября, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Скидка будет действовать, если проезд оплачивать проезд с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay, установленных на мобильном устройстве с функцией бесконтактной оплаты. Также льготный проезд получат владельцы социальных карт «Уралочка». Вместо 22 рублей с тагильчан будут списывать всего 12 рублей.

- Кстати, разовый проезд учащемуся школы, пенсионеру или лицу предпенсионного возраста вместо 14 рублей обойдётся в 4, - добавили в администрации.