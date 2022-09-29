В Тавде вынесли приговор водителю фургона, погубившему 22-летнего парня

Мужчину лишили прав на год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тавдинский районный суд по материалам полиции вынес приговор в отношении жителя Екатеринбурга обвиняемого в ДТП со смертельным исходом. 15 октября прошлого года на улице Куйбышева был обнаружен труп 22-летнего парня. Как выяснилось, его сбил фургон. Водитель скрылся с места аварии, отмечает «Уральский меридиан».

- В ходе допроса подозреваемого водитель автомобиля дал признательные показания и по окончании предварительного следствия уголовное дело было направлено в Тавдинский районный суд Свердловской области для принятия решения, - пояснили в полиции Тавды.

51-летнему водителю назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. А также его на год лишили водительских прав.

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