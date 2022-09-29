В Екатеринбурге детей заселили в общежитие с тараканами

Родители школьников были шокированы условиями проживания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге школьников из ЯНАО заселили в общежитие с тараканами. Жалоба от родителей конкурсантов, представляющих округ на форуме «ProЛЕС», появилась в соцсетях.

- Дети приехали в Екатеринбург и заселились в общежитие. Прислали видео. Как-то стало грустно, что у столицы Ямала не хватило средств для размещения детей в лучших условиях, - написал в соцсетях автор видео.

По данным портала Yamal1, после скандала детей переселили в другую гостиницу.

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