В Екатеринбурге детей заселили в общежитие с тараканами

Родители школьников были шокированы условиями проживания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге школьников из ЯНАО заселили в общежитие с тараканами. Жалоба от родителей конкурсантов, представляющих округ на форуме «ProЛЕС», появилась в соцсетях.
- Дети приехали в Екатеринбург и заселились в общежитие. Прислали видео. Как-то стало грустно, что у столицы Ямала не хватило средств для размещения детей в лучших условиях, - написал в соцсетях автор видео.
По данным портала Yamal1, после скандала детей переселили в другую гостиницу.
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