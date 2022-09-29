В Тавде гадалка обманула свою клиентку, желавшую выйти замуж

После получения денег гадалка исчезла и заблокировала свою клиентку в социальных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде 42-летняя местная жительница лишилась денег, обратившись к гадалке-мошеннице. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что обратилась к ясновидящей, увидев ее рекламу в социальных сетях.

Гадалка согласилась помочь женщине-инвалиду и рассказала, что на нее наложено проклятье, из-за этого она не может выйти замуж. Мечтая найти супруга, уралочка согласилась на проведение обрядов.

- В течение нескольких дней ворожея заговаривала для женщины воду, рассказывала ей о ритуалах, которые необходимо проводить, постоянно поддерживая контакт с клиенткой. 23 сентября женщина получила пенсию и решила оплатить услуги провидицы, переведя ей семь тысяч, - рассказали в МО МВД России «Тавдинский».

После получения денег гадалка исчезла и заблокировала свою клиентку в социальных сетях. В полиции проводится проверка.