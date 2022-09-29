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Происшествия29 сентября 2022 10:52

В Екатеринбурге суд вынес приговор 19 членам наркосиндиката

Им назначили от 5 до 15 лет лишения свободы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Участники преступной группы успели заработать больше 52 миллионов рублей

Участники преступной группы успели заработать больше 52 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд вынес приговор 19 членам наркосиндиката. Они создали магазины «Internetshop777», «Twix Twix» и «Kit Kat», через которые торговали наркотиками на территории Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края. Покупателей они находили через интернет.

- Интернет-точки обладали набором функций, позволяющих продемонстрировать покупателям различные наркотики с указанием цен, способов и номеров счетов для оплаты покупок, с возможностью выбора района, где потребителям удобно было бы забрать зелье, - рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Участники преступной группы заработали таким образом больше 52 миллионов рублей. Вычислили членов наркосиндиката сотрудники ГУ МВД Свердловской области и ОВД Нижнего Тагила. Силовиками было изъято около три килограмма героина и синтетических средств.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил участникам наркосиндиката от 5 до 15 лет, в зависимости от степени участия в совершенных преступлениях.