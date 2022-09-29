В Нижнем Тагиле в ДТП пострадала 12-летняя девочка

Фото: отделение по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле утром, 29 сентября, 53-летний водитель Renault не убедился в безопасности маневра и влетел в Samand, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В ДТП пострадала 12-летняя пассажирка Renault. С сотрясением головного мозга ее доставили в больницу. Водитель - ее отец, рассказал госавтоинспекторам, что повез дочку в школу и, выезжая с второстепенной дороги, не увидел автомобиль, который ехал по главной.

- Водитель Renault Duster, следуя по ул. 7 Ноября со стороны ул. Тельмана, возле дома № 90, при выезде с второстепенной дороги не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Iran Khodro Samand, двигающегося по ул. Вагоностроителей в прямом направлении, - рассказали в отделении по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Водитель Renault имеет стаж 33 года, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Мужчина, который находился за рулем Samand, имеет стаж 23 года, к административной ответственности за нарушение ПДД также не привлекался.

Инспекторы ДПС провели процедуру освидетельствования водителей на состояние опьянения, по результатам которого опьянение не установлено.

Водителя Renault привлекут к административной ответственности за несоблюдение очередности проезда (ч.3 ст.12.14 КоАП РФ).