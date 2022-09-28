Уралец убил своего коллегу на территории Тюменской области и утопил его тело в болоте

Тело убитого обнаружили в августе местные рыбаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралец убил своего коллегу на территории соседней Тюменской области и утопил его тело в болоте. Инцидент произошел в июле этого года. Тогда 35-летний бригадир и 45-летний рабочий очищали ЛЭП от кустарников и деревьев. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, и свердловчанин выстрелил в 45-летнего мужчину из обреза.

- От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте. Бригадир, желая избавиться от тела, обвязал убитого бельевой веревкой, привязал к нему металлический швеллер и сбросил в болото, а затем покинул территорию региона, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Тело убитого обнаружили в августе местные рыбаки. Сразу после этого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Так под подозрение и попал его начальник из Нижних Серег. До суда его заключили под стражу.