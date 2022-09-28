В Кольцово полицейские вывели из самолета пьяного москвича, обматерившего пассажиров

Хулигана доставили в дежурную часть линейного отдела полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово вечером, 27 сентября, полицейские вывели из самолета 43-летнего пьяного москвича, обматерившего пассажиров. Он собирался вернуться в Москву, но из-за дебоша, который он устроил на борту воздушного судна, ему пришлось задержаться в столице Урала.

- В дежурную часть Линейного отдела МВД России поступило сообщение о том, что в стерильную зону к воздушному судну рейса «Екатеринбург - Москва», готовящемуся на взлет, требуется наряд полиции, - рассказали в транспортной полиции. - Нарушитель во время посадки на борт самолета выражался грубой нецензурной бранью в отношении других пассажиров, никак не реагируя на замечания окружающих и представителей авиакомпании.

Сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть линейного отдела, где на него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

В транспортной полиции отметили, что нарушитель спокойствия пассажиров рейса «Екатеринбург - Москва» ранее уже привлекался к административной ответственности, а штрафы не оплатил.