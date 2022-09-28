В Екатеринбурге кассира крупной торговой сети обвиняют в краже 314 тысяч рублей

Для махинаций с деньгами продавец использовал оставленные на кассе чеки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывшего кассира крупной торговой сети обвиняют в краже больше 314 тысяч рублей. По версии следствия, 24-летний екатеринбуржец с октября 2021 года по май 2022 года на рабочем месте неоднократно проводил операции по возврату товара, ранее приобретенного покупателями. Для этого он использовал оставленные на кассе чеки. Деньги за товар при этом он переводил себе.

- Обвиняемый использовал находящуюся в его пользовании карту администратора, разрешающую проведение указанной операции, прикладывая к платежному терминалу находящуюся в рукаве одежды банковскую карту, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В ведомстве отметили, что мужчина ранее уже был судим. Его обвиняют по пп. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере, с банковского счета). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.