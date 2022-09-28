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Происшествия28 сентября 2022 9:34

Суд вынес приговор тагильчанину, который на своем юбилее убил родственницу

Мужчина праздновал свое 45-летие
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Мужчину отправят в колонию строгого режима на 9,5 лет

Мужчину отправят в колонию строгого режима на 9,5 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который в свое 45-летие убил родственницу. Напомним, трагедия произошла 8 мая 2021 года в доме, на улице 9 Января.

После праздничного застолья, на котором было 6 человек, именинник решил продолжить банкет в одиночестве. Остальные гости ушли спать. Вскоре он взял нож и зарезал 50-летнюю знакомую, с которой у них во время праздника произошли разногласия. После этого он ушел из квартиры и уснул на улице. В день происшествия мотивы своего поступка он объяснить не смог из-за того, что перебрал с алкоголем.

- В ходе предварительного следствия выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, - рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

Таким образом, подсудимый получил наказание в виде 9, 5 лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.