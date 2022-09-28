Депутат Гордумы Жуков готовится к мобилизации

Фото: личная страница Тимофея Жукова «Вконтакте»

Депутат городской думы и нынешний президент фонда «Город без наркотиков» Екатеринбурга Тимофей Жуков готовится к частичной мобилизации. От депутатской брони он также готов отказаться.

- Я жду повестку. Обращался в военный комиссариат по этому поводу, но мне сказали, что надо дождаться повестки. Думаю, что она придет в октябре. Настрой у меня положительный. Это наша страна, если есть возможность ей послужить – будем служить. Я давал присягу, - рассказал «КП-Екатеринбург» Тимофей Жуков.

Также он добавил, что до участия в спецоперации ему нужно завершить свои дела в городской думе. У Тимофея Жукова сержантское звание.

Ранее, в Екатеринбурге на мобилизацию отправили бывшую уральскую медсестру, которая уже несколько лет не работает в сфере медицины. А мобилизованный 59-летний хирург с хроническим заболеванием оказался негоден по состоянию здоровья. Он также вернулся домой.