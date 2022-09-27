На военную службу призвали 43-летнего уральца, который стоит на учете в онкоцентре

Мужчине сказали явиться для уточнения учетных данных, а когда он приехал, вручили повестку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске на военную службу призвали 43-летнего мужчину, который стоит на учете в онкоцентре из-за опухоли мозга. Об этом E1.RU рассказала жена мужчины. По ее словам, у ее супругу сказали явиться для уточнения учетных данных, а когда он приехал, вручили повестку. Теперь он должен приехать к военкомату с вещами 28 сентября.

- У него одно ухо не слышит совсем, постоянные шумы и частые головные боли. Муж обращался к отоларингологу. В прошлом году сделали операцию на носовую перегородку. Но слух не восстановился, - рассказала женщина. - Затем на МРТ обнаружили опухоль мозга, провели срочную плановую операцию в онкологическом центре.

Справки при этом в военкомат, по ее словам, они не отвозили. Женщина обращалась на горячую линию, но как получить отсрочку для мобилизованного мужа так и не смогла выяснить.

Также женщина отметили, что ее муж возьмет с собой все необходимые ему лекарства.