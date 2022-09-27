В Екатеринбурге ограбили магазин электронных сигарет

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге ночью, 27 сентября, трое парней ограбили магазин электронных сигарет на Малышева, 120. Об этом группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» сообщили сотрудники. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что молодые люди попали в торговую точку, разбив входную дверь.

- Заявление о происшествии поступило в отдел полиции №7 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники территориального овд проводят проверку по факту инцидента. Лица, причастные к нему, устанавливаются, - рассказали «КП-Екатеринбург».

Напомним, в Екатеринбурге ночью, 29 июля, двое парней ограбили магазин электронных сигарет на Челюскинцев, 11/1. Ограбление также попало на камеры видеонаблюдения. На них видно, что молодые люди не прикрывая лицо, заходят по очереди в торговую точку, сметают товар с полок и убегают.