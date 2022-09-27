В мэрии Екатеринбурга рассказали, куда сообщать об упавших деревьях

Из-за непогоды поломало много деревьев Фото: читатель КП

В администрации Екатеринбурга рассказали, куда сообщать об упавших во время непогоды деревьях. По словам председателя городского комитета благоустройства Тамары Благодатковой, если житель города увидел, что дерево упало на проезжую часть или на тротуар, он должен позвонить в районную администрацию - в отдел благоустройства либо в приемную. Если дерево упало во дворе, то его уборка - это ответственность ТСЖ, куда и нужно обратиться.

В случае падения дерева либо ветви на провода также следует уведомить администрацию района, чтобы специалисты выяснили какому владельцу воздушной линии электропередач они принадлежат и сообщили о произошедшем.

- Надо объяснить, что именно произошло, и в каком месте, - отметила Тамара Благодаткова, Владельцы могут быть разными: Екатеринбургская электросетевая компания, «МРСК Урала», «Облкоммунэнерго» и так далее.

Также в мэрии добавили, что автовладельцам, машины которых получили повреждения при падении дерева, должны обращаться к аварийному комиссару.

Последствия непогоды еще накануне, 26 сентября начали устранять службы заказчика и дорожно-эксплуатационные учреждения.