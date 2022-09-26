Военком Ревды рассказал, сколько будут платить мобилизованным из Свердловской области

Готовить к участию к СВО, по словам Валерия Хлыстова, будут от двух до трех недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальник отдела военного комиссариата в Ревде Валерий Хлыстов рассказал, сколько будут платить мобилизованным из Свердловской области. Если они будут нести службу на территории Украины, то они будут получать ежемесячно по 180 тысяч рублей, если на территории России - от 35 до 40 тысяч рублей, сообщает в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

Готовить к участию к СВО, по словам Валерия Хлыстова, будут от двух до трех недель. Все зависит от того, какую призывник имеет военно-учетную специальность.

Также сообщается, что контракты на прохождение службы сейчас заключают на 3 месяца, полгода и год.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она коснется 300 тысяч резервистов.