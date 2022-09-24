В Свердловской области мобилизировали девушек-медиков

Девушек отправили обратно домой Фото: Александр ГЛУЗ

Медиков из Свердловской области призвали на службу по мобилизации. Повестку девушки получили накануне, 24 сентября. Об этом сообщает телеведущая Ксения Собчак в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня».

- Я не работаю в медицине уже три года, одна из девочек – акушерка, другая педиатр, нам 20-24 года, - говорит одна из девушек на видео.

Бывшая медсестра уточняет, что сначала их везли в Ирбит, а затем в Елань. После этого, в своих соцсетях девушка рассказала, что их отправили обратно домой.

- Нас не приняли, потому что мы девочки. Нас невозможно разместить с 1000 мужиками, - пишет бывшая медсестра.

Также ей отдали обратно военный билет, в котором была отметка о мобилизационном предписании с 1 сентября 2022 года.