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Происшествия23 сентября 2022 16:29

В Кушве 45-летняя женщина за рулем иномарки сбила семилетнего мальчика

Пострадавшего увезли в больницу с переломом ноги
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Кушве 45-летняя женщина за рулем иномарки Opel сбила семилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Карла Маркса. Пострадавшего увезли в больницу с переломом ноги.

- Из местного медицинского учреждения его транспортировали в ДМБ №9 Екатеринбурга. Известно, что мальчик с разрешения матери ушел на улицу. ДТП произошло, когда ребенок возвращался домой. В момент аварии мальчик был вместе с другом, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Женщина за рулем рассказала, что заметила детей на обочине издалека, ее скорость составляла примерно 40 километров в час.

- Неожиданно один из мальчиков выбежал на дорогу, она не смогла избежать наезда на пешехода. Водитель имеет стаж вождения 10 лет, в ходе проведения процедуры освидетельствования состояние опьянения не установлено, - добавили в региональной госавтоинспекции.