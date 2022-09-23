Под Екатеринбургом на грузовике с поддельными номерами возят мусор на нелегальную свалку

Мусор вывозили нелегально Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские экологи обратили внимание на грузовик, на котором вывозят мусор на нелегальные свалки в районе дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Водитель КаМАЗа уехал со свалки, а потом вернулся с поддельными номерами и вывалил из кузова мусор. Экологи зафиксировали нарушение и обратились в компетентные органы.

В Министерстве природных ресурсов Свердловской области сообщили, что нелегальная свалка расположена на пяти участках – два из которых принадлежат физическим лицам, два арендует юридическое лицо, еще один расположен на неразграниченной земле. Ведомство объявило собственникам предостережение о недопустимости нарушений.

По факту замены номеров проверку проводит ГИБДД.