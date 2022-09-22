Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила проверил, как идет капитальный ремонт местного Молодежного театра. Вместе с градоначальником строительную площадку посетила и заместитель министра культуры Юлия Прыткова. Известно, что контракт на ремонт здания рассчитан на два года.

- Это будет совсем другой театр, я надеюсь, такой же насыщенный по содержанию, но другой по форме, с точки зрения удобства для сотрудников театра, артистов, мастеров и, конечно, публики. Все необходимые для этого усилия предпринимаются, - отметила Юлия Прыткова.

Общая стоимость проекта составляет 317 миллионов рублей, работы осуществляются по графику. На будущий год запланирован ремонт фасада, монтаж наружной подсветки и отделка внутренних помещений.

- В рамках капитального ремонта к ноябрю 2023 года приведут в порядок сразу три объекта, которые использует Молодежный театр. До завершения работ труппа, цеха и администрация будут жить и творить в полевых условиях, - добавили в мэрии.