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Происшествия22 сентября 2022 9:29

В Тюмени водитель автобуса вытолкал ребенка из автобуса

Мужчина заплатит штраф по решению суда
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Водителя автобуса наказали рублем за грубое обращение с ребенком

Водителя автобуса наказали рублем за грубое обращение с ребенком

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тюмени суд оштрафовал водителя автобуса на 5 тысяч рублей за то, что он вытолкал ребенка из салона автобуса. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Суд расценил действия водителя рейсового автобуса как побои. Он во время работы на маршруте схватил школьника за запястье, вытащил с сидения и выпроводил в грубой форме на улицу, причинив ему боль.

Водитель на судебном заседании полностью признал свою вину, пообещав больше таких поступков не совершать.