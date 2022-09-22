Жители Рощинской пожаловались на рабочих, ремонтирующих дорогу ночью

Фото: читатель КП

Жители Рощинской пожаловались на рабочих, ремонтирующих дорогу в ночное время. По их словам, шум грузовика и камней мешает им спать вторую ночь.

- Работать они начинают, как только стемнеет - около 22-23:00. И вплоть до самого утра, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург». - У меня окна выходят прямо на парковку, где проходят работы, и даже с закрытыми окнами спать невозможно - все ужасно шумит, гремит, стучит. Сегодня вот проснулась от скрипа около двух ночи, еще час не могла уснуть.

В администрации города «КП-Екатеринбург» объяснили, что работы, а именно прием грунта для формирования основания дороги, специально проводят в период наименьшей транспортной нагрузки.

- Прием грунта выполняется в ночное время, чтобы строительная техника не создавала заторовых ситуаций на дорогах города и района Уктус левобережный в частности. Приносим свои извинения за вынужденные неудобства в период строительства, которые компенсируются возможностью передвижения по построенной дороге, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также там отметили, что период активной доставки скального грунта займет 6-7 дней.

Жители Рощинской, в свою очередь, утверждают, что выгрузка камней происходит на бывшей парковке, где нет автомобилей и, поэтому, не понимают о какой транспортной нагрузке идет речь. Они планируют обратиться в прокуратуру.