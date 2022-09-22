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Общество22 сентября 2022 7:03

В Екатеринбурге снимают фильм с Ромой Зверем

Ради съемок с певцом перекрыли центр города
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В центре города снимают фильм «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева с участием Ромы Зверя. Съемки проходят в кафе «Ветерок» на Плотинке.

- Плотинка перекрыли с самого утра. Часов в 9 уже нельзя было проходить мимо. Жителей пускают, только когда на площадке перерыв, - рассказали читатели «КП-Екатеринбург».

Они также рассказали, что съемочная группа разбила тарелку.

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Солист группы «Заери» играет одну из главных ролей. Вместе с ним в съемках фильма также участвует звезда сериала «Восьмидесятые» и фильма «Горько!» Егор Корешков.