В Екатеринбурге снимают фильм с Ромой Зверем

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В центре города снимают фильм «Сломя голову» режиссера Евгения Григорьева с участием Ромы Зверя. Съемки проходят в кафе «Ветерок» на Плотинке.

- Плотинка перекрыли с самого утра. Часов в 9 уже нельзя было проходить мимо. Жителей пускают, только когда на площадке перерыв, - рассказали читатели «КП-Екатеринбург».

Они также рассказали, что съемочная группа разбила тарелку.

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Солист группы «Заери» играет одну из главных ролей. Вместе с ним в съемках фильма также участвует звезда сериала «Восьмидесятые» и фильма «Горько!» Егор Корешков.