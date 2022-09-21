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Происшествия21 сентября 2022 16:32

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 13-летнего велосипедиста

Пострадавшего школьника увезли в больницу с различными травмами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Nissan Qashqai сбил 13-летнего мальчика, который ехал по тротуару. Авария произошла на улице Газетной 21 сентября около 14:50 по местному времени. Пострадавшего школьника увезли в больницу с различными травмами.

- Мать несовершеннолетнего рассказала инспекторам, что сын поехал на велосипеде в мотошколу на занятие. ПДД он знает, и всегда соблюдал, данный маршрут для него знаком, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем кроссовера находился 47-летний мужчина, его водительский стаж составляет 24 года, за это время его четыре раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

- Он пояснил, что при выезде не увидел ребенка на велосипеде из-за забора, в результате чего допустил на него наезд. На место происшествия вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников ГИБДД, - добавили в ГИБДД.