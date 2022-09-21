В Нижнем Тагиле ищут мужчину, укравшего деньги с карты горожанина

По данным с камеры видеонаблюдения, подозреваемому около 30 лет, у него среднее телосложение. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле устанавливают личность и ищут мужчину, укравшего с банковской карты горожанина четыре тысячи рублей. Вор попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

В полицию обратился 28-летний житель города. Он рассказал, что 11 сентября потерял кошелек с картой.

- После чего на его номер поступило сообщение о списании денежных средств за покупку в продуктовом магазине. Обнаружив пропажу, мужчина зашел в приложение банка на телефоне, где ему стало известно о нескольких списаниях, - говорится в сообщении.

Силовики установили, картой расплачивались в Ржевском районе Свердловской области. Всего злоумышленник выполнил семь операций. По данным с камеры видеонаблюдения, подозреваемому около 30 лет, у него среднее телосложение. Его рост составляет около 175 сантиметров. Он был одет в синие джинсы, черную куртку, бейсболку, на лице - маска

Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого и просят всех, кому знаком мужчина на кадрах, сообщить информацию по телефону (3435)97-64-02 или на линию 102.