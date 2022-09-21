В Академическом полицейские устроили погоню за наркоторговцами

Ночная погоня закончилась задержанием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом ночью, 21 сентября, полицейские устроили погоню за наркоторговцами на KIA Rio. Остановить иномарку им удалось на Вильгельма де Геннина. Молодых людей, находившихся в машине, задержали.

- Из машины вышли криминалисты с чемоданчиками, просто так они явно не выезжают. Думаю, искали наркотики, - рассказал E1.RU очевидец.

В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что сотрудники ГИБДД задержали молодых людей, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, - добавили в полиции. - По результатам разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение.