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Происшествия21 сентября 2022 9:24

В Академическом полицейские устроили погоню за наркоторговцами

За задержанием наблюдали очевидцы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ночная погоня закончилась задержанием

Ночная погоня закончилась задержанием

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом ночью, 21 сентября, полицейские устроили погоню за наркоторговцами на KIA Rio. Остановить иномарку им удалось на Вильгельма де Геннина. Молодых людей, находившихся в машине, задержали.

- Из машины вышли криминалисты с чемоданчиками, просто так они явно не выезжают. Думаю, искали наркотики, - рассказал E1.RU очевидец.

В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что сотрудники ГИБДД задержали молодых людей, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, - добавили в полиции. - По результатам разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение.