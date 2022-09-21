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Общество21 сентября 2022 9:01

В Екатеринбурге рабочие без страховки работают на крыше многоэтажки

Один из них чуть не упал
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В УК подчеркнули, что за безопасность рабочих отвечает подрядчик

В УК подчеркнули, что за безопасность рабочих отвечает подрядчик

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители без страховки работали на крыше девятиэтажки на Шейнкмана, 19. Один рабочий чуть не упал, сообщает портал Е1.RU.

- Ходят три человека без страховок, а крыша покатая. Один шел с доской, а потом ноги покатились вниз. А там никакой оградки нет, прямой путь вниз, - рассказала читательница.

Строители меняли кровлю, пострадавшую во время пожара в мае 2021 года. Дом обслуживает управляющая компания «Верх-Исетская». Там объяснили, что на крыше не скользко. В УК подчеркнули, что за безопасность отвечает подрядчик.

По требованиям безопасности работы на высоте должны проходить со страховкой. Кроме того, по периметру крыши должны быть установлено специальное ограждение.