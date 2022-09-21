Куйвашев лично вручил премии 13 школьникам и 15 педагогам. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил лучших педагогов и школьников премиями. Дети получили дипломы и деньги за успехи в интеллектуальной, социально значимой, творческой и спортивной деятельности.

- Всего по итогам 2021-2022 учебного года дипломы и денежные премии получили 183 ребенка, 123 из них — победители регионального этапа, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, - говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Также премии вручили 96 педагогам, которые подготовили победителей и призеров Всероссийской олимпиады. Куйвашев лично вручил премии 13 школьникам и 15 педагогам.

Помимо него награды вручали также и.о министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, директор фонда «Золотое сечение» Инна Денюш и директор Дворца молодежи Александр Слизько.

В конце марта Куйвашев вручил премии 20 работникам культуры по итогам 2021 года. Их получили сотрудники библиотечной, музейной и культурно-досуговой сфер.