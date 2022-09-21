Сейчас бывший мэр находится на свободе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался давать показания по делу о фейках про российскую армию. В конце лета 2022 года полиция Москвы возбудила в отношении оппозиционера уголовное дело по статье 280.3 о фейках про российскую армию. Ранее обыски прошли в квартире Ройзмана, его подземном паркинге и музее «Невьянской иконы».

- Как вы можете помнить, еще при избрании меры пресечения Евгений Вадимович заявил, что не давал никаких показаний, - пояснил «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов.

Напомним, что 20 сентября Верх-Исетский суд дал разъяснения по мере пресечения для Евгения Ройзмана.

- Разъяснения суда сводятся к тому, что публичное место – это где проходят публичные мероприятия. Проблема была в том, что суд запретил посещение публичных мест, но ни один нормативно-правовой акт не содержал, не раскрывал этого понятия. Разъяснения по этому поводу нужны были и для ФСИН. Теперь мы понимаем, что он может посещать публичные места. Но только если там не проходят митинги, собрания, акции и т.д. Также в ведомстве просили пояснить, может ли Евгений Вадимович передвигаться по городу и за его пределами. Но суд в этой части производство прекратил и вполне логично. Здесь никаких неясностей нет. Изначально по решению суда Ройзман мог перемещаться по всему миру, - рассказал «КП-Екатеринбург» Владислав Идамжапов.