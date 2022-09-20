Пенсионерка из Нижнего Тагила 9 месяцев переводила деньги мошенникам

Пенсионерка взяла два кредита, отдала все деньги с накопительного счета и занимала средства у родственников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 69-летняя пенсионерка на протяжении девяти месяцев была жертвой мошенников и переводила им деньги. Она потеряла почти 900 тысяч рублей, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

- В декабре 2021 года женщина зарегистрировалась на брокерской электронной платформе, после этого ей позвонили с номера телефона, зарегистрированного в городе Санкт-Петербург, - говорится в сообщении.

Собеседник назвался финансовым специалистом. Он пообещал ей доход от акций. Однако мужчина заявил, что для работы с инвестициями на их платформе нужно внести 18,5 тысяч рублей.

Пенсионерка решила попробовать. Через мобильное приложение банка она перевела деньги. Затем женщину убедили, что сумма начала увеличиваться, и нужно как можно больше вложиться для хорошей прибыли. Девять месяцев она переводила средства аферистам. Пенсионерка взяла два кредита, отдала все деньги со своего накопительного счета и занимала средства у родственников.

Жительница Нижнего Тагила не увидела денежных поступлений после своих вложений. В сентябре 2022 года она обратилась в полицию. Всего на территории города с начала 2022 года зарегистрировано 22 факта мошенничества данного вида. Общий ущерб составил 11,5 миллионов рублей.