В Свердловской области обнаружили комбикорм с ГМО

Исследования показали, что коровий комбикорм содержит генно-модифицированную сою Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудники референтного центра Россельхознадзора обнаружили комбикорм для молочных коров содержащий генетически модифицированные организмы.

- Исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который работает на уровне ДНК, показали, что коровий комбикорм содержит генно-модифицированную сою двух линий MON89788 и GTS 40-3-2 в количествах, превышающих установленную норму, - 3,12% и 2,66% соответственно, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сведения о выявлении ГМО в комбикорме направили заказчику исследований - одному из крупных региональных сельскохозяйственных предприятий. Теперь производителю предстоит отследить технологическую цепочку и исправить нарушения.