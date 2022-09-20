Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 9:49

В Свердловской области обнаружили комбикорм с ГМО

Исследование заказывало одно из крупных региональных сельскохозяйственных предприятий
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Исследования показали, что коровий комбикорм содержит генно-модифицированную сою

Исследования показали, что коровий комбикорм содержит генно-модифицированную сою

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудники референтного центра Россельхознадзора обнаружили комбикорм для молочных коров содержащий генетически модифицированные организмы.

- Исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который работает на уровне ДНК, показали, что коровий комбикорм содержит генно-модифицированную сою двух линий MON89788 и GTS 40-3-2 в количествах, превышающих установленную норму, - 3,12% и 2,66% соответственно, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сведения о выявлении ГМО в комбикорме направили заказчику исследований - одному из крупных региональных сельскохозяйственных предприятий. Теперь производителю предстоит отследить технологическую цепочку и исправить нарушения.