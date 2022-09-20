В Екатеринбурге готовят к открытию крематорий, который находится в нескольких метрах от жилых домов

В мэрию не поступал запрос о планируемом строительстве крематория Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте похоронного дома «Габбро» на Димитрова, 72, в нескольких метрах от жилых домов появился крематорий. Пока его готовят к открытию, в администрации города утверждают, что не только не давали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, но и на строительство.

- Запрос о планируемом строительстве крематория в Администрацию не поступал. Проект планировки и проект межевания данной территории отсутствует, - рассказали в «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Также там отметили, что погребение является вопросом местного значения, его осуществление возможно исключительно органами местного самоуправления.

По данным E1.RU в здание на Димитрова, 72 уже завезли печи, где будут сжигать тела умерших. Работать они будут по новым технологиям - без выбросов и неприятного запаха. Также в издании утверждают, что крематорий строит компания «Апельсин-С», которая принадлежит выходцу из ОПС «Уралмаш» Анатолию Глухову, которого называют королем городской «похоронки».