В Арамиле местный житель напал на полицейского

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти будут судить 42-летнего жителя Арамиля, который напал на полицейского. Инцидент произошел в ночь на 14 августа этого года на улице Мира. Уралец находился в общественном месте нетрезвым, поэтому очевидцы вызвали патрульных.

Мужчина напал на полицейского патрульно-постовой службы МВД, который прибыл по сообщению о нарушении общественного порядка. Задержанный впоследствии признал вину, раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, выполняются иные процессуальные действия, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.