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Общество19 сентября 2022 16:09

В Екатеринбурге рецидивист украл у бизнесмена дорогой электросамокат

Пострадавший оценил сумму ущерба в 52 тысячи рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист украл у бизнесмена дорогой электросамокат. В полицию обратился предприниматель и рассказал, что из помещения центра аренды инструментов в переулке Базовом пропало мобильное средство передвижения. Пострадавший оценил сумму ущерба в 52 тысячи рублей.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в хищении. Им оказался 32-летний житель Екатеринбурга, нигде не работающий и ранее судимый за хранение наркотиков, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Екатеринбуржца доставили в дежурную часть, там он и дал признательные показания, похищенный самокат нашли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.