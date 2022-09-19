Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист украл у бизнесмена дорогой электросамокат. В полицию обратился предприниматель и рассказал, что из помещения центра аренды инструментов в переулке Базовом пропало мобильное средство передвижения. Пострадавший оценил сумму ущерба в 52 тысячи рублей.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в хищении. Им оказался 32-летний житель Екатеринбурга, нигде не работающий и ранее судимый за хранение наркотиков, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Екатеринбуржца доставили в дежурную часть, там он и дал признательные показания, похищенный самокат нашли и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.