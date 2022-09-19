На Ямале выросло число детей-инвалидов

Детей-инвалидов стало больше в 2022 году Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году выросло число детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет информационное агентство «Ямал 1».

Также в январе-августе 2022 года количество детей-инвалидов в регионе стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%.

Сейчас в ЯНАО проживает 2 921 ребенок с особенностями здоровья, всего в регионе – 17 074 инвалидов. За год их число выросло на 1,1%.

При этом, численность трудоустроенных инвалидов – 156 человек, что на 11,9% меньше, чем годом ранее, и составляет 0,9% от общего числа людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в регионе.