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Общество19 сентября 2022 8:30

В Нижнем Тагиле за три дня выявили почти 80 нарушений в работе автобусов и маршруток

Двое водителей не имели прав
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Всего инспекторы проверили 271 автобус

Всего инспекторы проверили 271 автобус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 14 по 16 сентября инспекторы выявили 77 нарушений в работе пассажирский автобусов и маршруток. Об этом сообщает ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское».

Всего инспекторы проверили 271 автобус. Из них 193 единицы транспорта находились на регулярных городских маршрутах, 43 автобуса выполняли пригородные и междугородние маршруты, 23 - были заказными и ведомственными и 12 - перевозили организованные группы детей.

Среди нарушений пять фактов были связаны с эксплуатацией неисправного транспорта. Еще 10 автобусов были выведены на линию с нарушениями при оформлении диагностической карты. Два административных протокола были составлены на водителей, у которых не было прав. Один материал касался нарушения правил перевозки людей.