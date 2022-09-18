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Общество18 сентября 2022 9:27

Еще 1 655 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

В больницы попали 53 человека
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Свердловской области - новая волна коронавируса

В Свердловской области - новая волна коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки по состоянию на 18 сентября 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано еще 1 655 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии по официальным данным составляет 498 112 человек. Из них полностью выздоровели 472 409 человек, в том числе - у 951 пациента диагноз сняли за последние сутки.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области от COVID-19 скончались 10 812 человек.