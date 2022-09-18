Екатеринбургский зоопарк празднует День рождения

Зоопарк отмечает 92-летие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 18 сентября, Екатеринбургскому зоопарку исполняется 92 года. В честь праздника руководство учреждения подготовило для горожан развлекательную программу.

С 11 до 12 часов в зоопарке на втором этаже павильона «Южный» проходит зооконкурсы. Здесь же с 13 до 14 часов проведут игру «С зоопарком вокруг света».

В 15 часов в Центральном павильоне состоится показательное кормление карликового бегемота. После чего в 16 часов для посетителей от фонтана начнется бесплатная экскурсия.

Напомним, что летом в Екатеринбургском зоопарке посетителям презентовали белую медведицу Хатангу, которую привезли из Москвы и поселили в обновленном вольере.