В Югре врача обвинили в смерти школьника

На расследование смерти пациента ушло два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении врача, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

По версии следствия, 23 сентября 2020 года врач анестезиолог-реаниматолог сделал под общим наркозом школьнику операцию на коленном суставе. Врач недостаточно внимательно наблюдал за пробуждением пациента, состояние которого ухудшилось.

В этот момент произошло поражение головного мозга подростка, это привело к нарушению сердечного ритма и смерти пациента. Следователи собрали достаточную доказательную базу, и теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.