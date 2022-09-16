Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Жителей Екатеринбурга зовут на экологический квест «Чистые игры». Принять участие могут все желающие бесплатно. Нужно только создать команду от двух до четырех человек. Участникам игр предстоит собирать мусор на берегу Исети, разделяя его по категориям.

- Жители участвуют в квесте с друзьями, семьями, за пару часов очищают от мусора определенный участок берега реки, - рассказал председатель Свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», горожанам нужно будет рассортировать пластик, металл, стекло и другие виды мусора. За правильно собранные мешки командам будут начисляться баллы. По их количеству потом определят победителя. Дополнительные баллы и призы дадут тем, кто сдаст батарейки, лампы, телефоны и пластиковые крышки.

Помимо сбора мусора для участников проведут мастер-классы и конкурса. Закончатся игры пикником.

Для участия в квесте необходимо предварительно зарегистрироваться. Квест пройдет в воскресенье, 18 сентября, в 11:20 по адресу Одинарка, 1А.